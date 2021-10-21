محمد بن مسعود - الدمام - قال: ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي. وقال “ترامب”: إن شبكة “تروث سوشل” ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل. 21 أكتوبر 2021 – 15 ربيع الأول 1443 08:41 AM قال: ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا “ترامب” يعلن عن إطلاق شبكة “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي “ترامب” يعلن عن إطلاق شبكة “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب عن إطلاق شبكة “تروث سوشل” للتواصل الاجتماعي. وقال “ترامب”: إن شبكة “تروث سوشل” ستقف في وجه استبداد عمالقة التكنولوجيا، وستنطلق تجريبيًّا الشهر المقبل، وستصبح متاحة أمام العامة في الربع الأول من العام المقبل. الكلمات المفتاحية الكلمات المفتاحية

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