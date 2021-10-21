“الوطني للأرصاد” يحذر من الضباب على محافظتي ينبع والرايس

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق- واس:
أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها بشأن حالة الطقس اليوم، الخميس، بمنطقة المدينة المنورة – بمشيئة الله – تضمنت ضباب، تشمل تأثيراته تدني في مدى الرؤية، على محافظتي ينبع والرايس. وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة الثامنة صباحا.
كما توقع المركز، أن بتكون الضباب على طول الساحل الجنوبي الغربي من البحر الأحمر يمتد من منطقة مكة المكرمة الى منطقة جازان. كما تكون السماء صحو الى غائمة جزئياً على أجزاء من مرتفعات منطقة جازان يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة يمتد تأثيرها الى الأجزاء الساحلية.
كما يتوقع نشاط في سرعة الرياح السطحية على المنطقة الشرقية كذلك على منطقة نجران يمتد تأثيرها الى الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية.
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