السعودية ترحب ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن: تضمن نقاطا كثيرة ندعمها

الرياض - محمد عبدالله - رحب مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، ببيان مجلس الأمن بشأن اليمن، مؤكدًا أنه تضمن نقاطا كثيرة تدعمها السعودية.

وأكد السفير المعلمي، أن البيان كان حازمًا في إدانة استهداف مطار أبها.

وأشار إلى أن بيان مجلس الأمن بشأن اليمن يشكل إدانة قوية للحوثيين، مؤكدًا أن بعض الدول تخلت عن مواقف متحفظة بشأن اليمن.

وعبر مندوب السعودية عن أمله في استفادة المبعوث الأممي لليمن من بيان مجلس الأمن.

أدان مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، هجمات الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران تجاه المملكة، منددًا بمحاولة استهداف مطار أبها الدولي عبر طائرات مسيرة حوثية

وأعرب مجلس الأمن عن دعمه الكامل لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، مرحبًا بالمبادرة السعودية لإنهاء الحرب في اليمن.

وفيما أعرب عن قلقه من تعثر مساعي السلام في اليمن، ندد بتجنيد الحوثيين للأطفال في الصراع القائم.

وطالب مجلس الأمن الدولي في بيان بوقف فوري للنار على مستوى كل اليمن، مؤكدًا أنه على الأطراف التعاون مع المبعوث الأممي لليمن بدون شروط مسبقة.

وكانت المملكة العربية السعودية أبدت أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه المملكة العربية السعودية وأراضيها والمدنيين فيها، ‏متسائلةً حول مدى فاعلية المجلس وقدرته على أداء دوره.‏

جاء ذلك في كلمة المملكة العربية السعودية أمام مجلس الأمن في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية"، التي سلمها معالي مندوب ‏المملكة العربية السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي.‏

ودان السفير المعلمي، باسم حكومة المملكة الهجمات الإرهابية الغاشمة التي تقوم بها ‏الميليشيات الحوثية الانقلابية المدعومة من إيران على المدنيين والمواقع المدنية بالمملكة، ‏التي كان من ضمنها الهجمات على مطاري أبها وجازان،وأسفرت عن إصابات بين ‏المدنيين من جنسيات مختلفة.‏

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