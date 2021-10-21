هل يجوز دفع الزكاة للأخ الذي يحتاج المال للزواج؟.. الشثري يجيب

الرياض - محمد عبدالله - كشف عضو هيئة كبار العلماء الشيخ سعد الشثري، عن حكم دفع الزكاة للأخ الذي يحتاج المال للزواج.

وأضاف الشثري، خلال لقائه ببرنامج «فتاوى» المذاع على قناة السعودية، إن الزكاة التي يدفعها الإنسان لأخيه يشترط فيها ألا يكون الدافع (دافع الزكاة) ممن يرثون المدفوع له لو قُدِّرَ موتُه.

وتابع: إذا كان الإنسان يرث غيره وجب عليه أن ينفق عليه من حر ماله إذا كان محتاجا، مستشهدا بالآية الكريمة: «وعلى الوارث مثل ذلك».

وأكمل، إننا (في السؤال المشار إليه) ننظر إلى الأخ الذي يريد الزواج؛ فإن كان شقيقه سيرثه بعد موته، لعدم وجود أبناء ذكور له ولم يكن الوالد موجودا، فيجب عى الأخ في تلك الحالة أن يعينه على زواجه من ماله، ولا يجوز له أن يدفع له الشقيق من زكاته.

وأردف، إذا كان ذلك الأخ (السائل) لا يرث أخيه لوجود والدهما أو لأن هذا الأخ له أبناء ذكور فلا حرج في دفع زكاة المال إليه حينما يكون محتاجا ولا يتمكن من قضاء حوائجه.

اقرأ أيضا:

بالفيديو.. «الشثري» يوضح حكم قبول الهدية بسبب الشفاعة