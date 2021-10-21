أخبار السعودية.. تعميم بشأن المكافآت والإعانات للطلبة.. إتاحة جرعة لقاح كورونا التنشيطية

الرياض - محمد عبدالله - ترصد«صحيفة عاجل» أهم أخبار السعودية، اليوم الأربعاء الموافق 20 أكتوبر 2021، منها: تعميم بشأن المكافآت والإعانات للطلبة، وإتاحة جرعة لقاح كورونا التنشيطية.

إتاحة جرعة لقاح كورونا التنشيطية

أعلنت وزارة الصحة، الأربعاء، إمكانية حجز موعد الجرعة التنشيطية من لقاح كورونا للفئة العمرية من 18 عامًا وأكثر.

13 هجومًا حوثيًا على السعودية في أكتوبر

غضبة سعودية، أطلقها مندوب ‏المملكة الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المعلمي، أمام مجلس الأمن الدولي، في اجتماعه المنعقد تحت ‏البند «الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك المسألة الفلسطينية»، بسبب عجز مجلس الأمن عن إصدار بيان يدين الهجمات الحوثية على السعودية.

السن المطلوب لاحتساب الموظف السعودي بنسب التوطين

جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بالسن المناسبة لاحتساب الموظف السعودي بنسب التوطين.

ضبط 33 مخالفًا نقلوا الرمال وجرفوا التربة بالرياض وجدة

ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

مواصفات موسم الوسم وسبب ظهور حشرتين

قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الأربعاء، إن دخول موسم الوسم يكون مصحوبًا بهبوب رياح لطيفة.

تحذير الأسر بشأن ضعف النظر لدى الأطفال

نصحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الجميع بالحرص والالتزام بإجراء الفحوصات الدورية.

7 خطوات لتسجيل العنوان الوطني للأفراد

حدد البريد السعودي، خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد حتى يُمكن على المواطن والمقيم الحصول على العديد من الخدمات.

8 خطوات للتسجيل في منصة العمل التطوعي

بينما تستقبل منصة العمل التطوعي على مدار الساعة تسجيل الراغبين في المشاركة بالعمل التطوعي، أوضحت المنصة خطوات التسجيل فيها من أجل الوصول إلى مليون متطوع سعودي لجزء من رؤية 2030.

5 خطوات لتوثيق رهن الأعيان إلكترونيًّا

أطقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية خدمة توثيق رهن الأعيان إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز، مشيرة إلى خطوات التوثيق الإلكتروني.

ترقيم 212 ألف رأس من الإبل

أعلنت وزارة البيئة والمياه والزراعة، عن استقبالها أكثر من 11,563 طلباً إلكترونيًّا، لترقيم 212,188 ألف رأس من الإبل، وذلك خلال الأشهر 12 الماضية.

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