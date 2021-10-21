الحيزان: أمطار بعدة مناطق خلال الأيام المقبلة

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والمناخ، نزيه الحيزان هطول أمطار بنهاية شهر أكتوبر الجاري.

وأضاف الحيزان، عبر حسابه الرَّسمي بموقع «تويتر»، أن التحديثات الجديدة ما زالت ثابتة لتوقعات الأمطار بنهاية شهر أكتوبر الجاري وبداية شهر نوفمبر المقبل.

كان الحيزان توقع أن تنخفض درجات الحرارة شمالًا عند الفجر بدرجات متفاوتة، أقلها في علقان بمنطقة تبوك وتسجل 10 درجات مئوية ودون الـ۲۰ مئوية في بقية مدن ومحافظات الشمال.

وأضاف أن بقية قطاعات المملكة تسجل انخفاضًا محسوسًا في درجات الحرارة فجر الثلاثا،ء بينما يكون الطقس وسط النهار معتدلًا شمالًا ومعتدلًا مع ميل للحرارة في بقية القطاعات.

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