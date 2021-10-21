شكرا لقرائتكم خبر عن المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يكرّم باهبري والصبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - احتفى المهرجان العربي الواحد والعشرين للإذاعة والتلفزيون، الذي ينظمه اتحاد إذاعات الدول العربية (آسبو) في العاصمة التونسية تونس، بعدد من الشخصيات العالمية البارزة التي أسهمت في صناعة الإعلام في العالم العربي .

وكرّم الاتحاد في جوائزه الإعلاميين سبأ باهبري، وحمد الصبي، تقديرا لمسيرتهم في الإعلام السعودي، التي امتدت لحوالي أربعين عاما من العطاء.

من جهته أوضح الرئيس التنفيذي لهيئة الإذاعة والتلفزيون محمد بن فهد الحارثي أن ترشيح الهيئة لتكريم باهبري، والصبي، يأتي تقديراً وتتويجا للمسيرة المميزة التي قضوها في خدمة الإعلام السعودي ، وسعياً من الهيئة لنيل كل رمز من الرموز الخالدة في مسيرة نمائها للتقدير الذي يستحقه على الصعيد المحلي والخارجي.

وأكد الحارثي أن تكريم الثنائي باهبري والصبي يعد تكريماً وتقديراً لجيل أسهم في نهضة الحركة التلفزيونية في المملكة العربية السعودية والمنطقة ، وتحفيزاً لجيل قادم ، حيث كانت المملكة ممثلة بهيئة الإذاعة والتلفزيون ولا تزال مصدراً لتقديم الكفاءات الإعلامية لمختلف المنابر الإعلامية.