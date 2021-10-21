شكرا لقرائتكم خبر عن معالجة 18 ألف متر من هبوطات الشوارع والأرصفة بالحدود الشمالية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - عالجت أمانة وبلديات منطقة الحدود الشمالية 6402 متر مربع من هبوطات وتشققات الشوارع و11997 مترا مربعا من الأرصفة المتهالكة في الطرق الرئيسة والمرافق العامة في مدن ومحافظات المنطقة خلال أسبوع،ضمن حملة "صوِّر وأرسل" لمعالجة جميع أشكال التشوُّه البصري وتحسين المشهد الحضري، ضمن برنامج جودة الحياة لتطوير القطاع البلدي.

ودعت أمانة المنطقة إلى المشاركة والإسهام بالحملة عن طريق تقديم البلاغات عبر تطبيق "بلدي" بهدف تمكين أفراد المجتمع وتعزيز دورهم .