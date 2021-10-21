محمد بن مسعود - الدمام - بصدر مكشوف الراقصه صافيناز تنشر صوراً مثيره بالمايوه! والجمهور في استياء!
قامت الراقصة صافيناز بنشر صوراً جديدة جريئة كالعادة في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي انستغرام .
وصدمت صافيناز المتابعين بإستعراض جسمها بالمايو وهي على متن يخت فخم وسط البحر.
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وكان عدداً كبيراً من المتابعين قد عبروا عن حبهم لإطلالتها الجريئة والمثيرة وعن إعجابهم في جمالها وذوقها.
وعلى الرغم من أنها غريبة عن العالم العربي، لكنها استطاعت أن تصنع لنفسها اسماً مهماً في الوسط الفني، خصوصاً في الرقص.
قالت صافيناز في مقابلة تلفزيونية إن إسمها ليس كما يلفظه الجميع بل هو ‘صوفي نار’، وأوضحت أن معنى اسمها الأرمني هو ‘عروس البحر’، وبالمصرية يعني ‘حورية’.
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