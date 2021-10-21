محمد بن مسعود - الدمام - للتخفيق عن المواطنين.. محافظ عدن يصدر توجيها بشأن الأفران والمخابز(وثيقة)

وجهت غرفة عمليات محافظة عدن تعميما هاما إلى مدراء المديريات، وذلك بشان توجهات للمحافظ حول الأفران والمخابز.

ودعت الوثيقة مدراء المديريات، وبناء على توجيهات المحافظ، إلى العمل بعدد من الخطوات، وذلك على النحو الآتي:-

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– توجيه فروع مكاتب الأشغال والصناعة والتجارة بحصر الأفران والمخابز المرخصة، واشعار الغير مرخصة بسرعة استخراج تراخيصها في مهلة أقصاها أسبوع.

– تكليف مدراء فروع مكاتب الصناعة والتجارة بتنفيذ حملات ميدانية لتقييم الاستهلال اليومي من مادة الدقيق في جميع الأفران والمخابز بالعاصمة عدن، ورفع تقرير دقيق ومتكامل خلال أسبوع.

– وشدد التعميم على أن أي تأخير او تقصير يستحمل أي مسؤول تبعاته.

وأفاد التعميم أن المحافظ يجري ويبذل جهود لتأمين اقراص الروتي للمواطنين باسعار اقل كلفة واكثر وزناً من اسعارها واوزانها الحالية.

جدير بالذكر أن الجهات المعنية في عدن بدأت وتنفيذها لتوجيهات المحافظ باتخاذ عدد من القرارات والإجراءات التي من شأنها تخفيف الأعباء على المواطنين، سيما في ظل تردي الأوضاع المعيشية.