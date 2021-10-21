محمد بن مسعود - الدمام - ماذا يعني تضخم القدمين؟؟ … استشاري سعودي يجيب ويكشف كيفية معالجتة في المنزل

حدد استشاري كلى وعناية مركزة ورئيس وحدة الكلى بمستشفى الملك فيصل التخصصي الدكتور خالد العامري أسباب ارتفاع الأملاح أو نقصها في الجسم.

وقال العامري في لقائه مع «صباح السعودية»: أسباب ارتفاع الأملاح في الجسم عادة تكون الأسباب واضحة؛ حيث تكون نسبة المياه في الجسم قليلة ويتعرض لها الكثيرون خلال شهر رمضان بسبب الصيام، وبعض الرياضيين خاصة الذين يركضون كثيرًا فنجد زيادة في الأملاح بسبب نقصان الماء .

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وعن أسباب نقص الأملاح في الجسم قال: «أكثر شيء متواجد في المجتمع السعودي ويتسبب في نقص الأملاح في الجسم هو الأمراض المزمنة، الناس الذين يشربون ماء بشكل أكثر من اللازم وبعض الأدوية التي يتناولها الشخص».

وأضاف: «تنتشر عند كبار السن بسبب النظام الغذائي الخاص بهم الذي يعتمد في الأغلب على تجنب الملح في الطعام» .

وحذر استشاري الكلى من الإفراط في شرب الماء، حيث إنه يتسبب في نقص الأملاح بالجسم موضحًا ان الأملاح والماء في الجسم يجب ان يكونا بنسب طبيعية، وأشار إلى أن تناول الكثير من الماء قد يسبب مشاكل للكلى قائلًا: «يساعد الماء الكلى على القيام بمهامها ولكن حين نحاول أن نطغي على دورها بتناول الكثير من الماء قد يسبب ذلك مشاكل حقيقية».

كما أوضح الدكتور خالد العامري ان الأسباب وراء تضخم الأرجل تعد دليلًا صريحًا على وجود زيادة سوائل وهذا يعني نقص الأملاح في الجسم.