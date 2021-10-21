محمد بن مسعود - الدمام - مقتل أربعة ضباط سعوديين في المناطق الحدودية مع اليمن ”أسماء وصور”

استشهد، أمس الأربعاء، أربعة ضباط، من قوات الجيش السعودي، خلال قصف حوثي على منطقة جازان، جنوب السعودية.

وأكدت مصادر سعودية، استشهاد كلا من : النقيب علي صالح اللحيدان‬، والمقدم عبدالله ناصر الوهيبي، والملازم ناصر بن عويض الذيابي، والنقيب فيصل بن فهد العجيان.

قد يهمك ايضاً

وقالت المصادر أن الضباط الأربعة يتبعون قوة منطقة جازان العسكرية، وقد استشهدوا نتيجة قصف حوثي جديد على المنطقة الحدودية.

وتواصل ميليشيا الحوثي، قصف الأراضي السعودية بصواريخها البالستية وطائراتها المسيرة، وفي ذات الوقت تستهدف المدنيين في مختلف المحافظات اليمنية.

وقد أعربت السعودية عن أسفها وغضبها من أن مجلس الأمن الدولي قد وقف ‏حتى تاريخ اليوم عاجزاً ولم يتمكن من إصدار بيان يدين فيه هجمات وممارسات ميليشيا ‏الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران تجاه السعودية وأراضيها والمدنيين فيها.