محمد بن مسعود - الدمام - خضروات تنشّط البنكرياس وتقلل من إفراز الجلوكوز المفرط وتخفض نسبة السكر في الدم بشكل مذهل

يعد مرض السكري من النوع 2 والنظام الغذائي عاملاً أساسيًا عندما يتعلق الأمر بإدارة الحالة بشكل فعال وخفض نسبة السكر في الدم. للحصول على نظام غذائي صحي ، يوصي الخبراء بواحدة من أصح الخضروات التي ثبت أنها تساعد في التحكم في الجلوكوز.

داء السكري من النوع 2 هو حالة يسيء فيها الجسم التعامل مع الجلوكوز – حيث تفشل الخلايا في استخدام الأنسولين بشكل صحيح ، مما يؤدي إلى ارتفاع مستويات الجلوكوز ، مما قد يتسبب في مجموعة متنوعة من المشكلات الصحية. يشمل العلاج الحالي تعديل النظام الغذائي وتناول الأدوية مثل الميتفورمين. ومع ذلك ، وجد خبراء الصحة أن العديد من الأدوية المستخدمة للمساعدة في علاج مرض السكري تسبب أيضًا مشاكل أخرى بما في ذلك تلف الكبد. تحتوي إحدى الخضروات على عنصر معين ثبت أنه يساعد في خفض نسبة السكر في الدم مع تجنب تلف الكبد ، ويوصي الخبراء بشدة باستخدامه في نظام غذائي صحي من النوع الثاني لمرض السكري.

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في دراسة نشرت في Science Translational Medicine ، تم فحص السلفورافان الموجود في البروكلي لتحسين السيطرة على الجلوكوز في مرض السكري من النوع 2.

حللت الدراسة شبكات التعبير المشترك والبيانات الجينية لتحديد بصمة مرض السكري من النوع 2 في أنسجة الكبد.

أشارت الدراسة إلى أنه “من خلال استجواب مكتبة تضم 3800 توقيع للدواء ، حددنا السلفورافان كمركب قد يعكس بصمة المرض”.

وتابعت: “كبح السلفورافان إنتاج الجلوكوز من الخلايا الكبدية عن طريق الانتقال النووي للعامل 2 المرتبط بالإريثرويد 2 (NRF2) وانخفاض التعبير عن الإنزيمات الرئيسية في تكوين السكر.

علاوة على ذلك ، عكس السلفورافان بصمة المرض في الكبد من الحيوانات المصابة بداء السكري وقلل من إفراز الجلوكوز المفرط وعدم تحمل الجلوكوز بمقدار مماثل لتلك الموجودة في الميتفورمين.

“أخيرًا ، يقلل السلفورافان ، المقدم كمستخلص من براعم البروكلي المركزة ، نسبة الجلوكوز في الدم الصائم والهيموغلوبين السكري (HbA1c) في مرضى السمنة المصابين بداء السكري من النوع 2 غير المنظم.”

السلفورافان مركب كيميائي موجود في الخضروات الصليبية بما في ذلك براعم البروكلي ، براعم بروكسل ، الملفوف ، والجرجير.

عند تطبيقه على خلايا الكبد المزروعة ، قلل السلفورافان من إنتاج الجلوكوز وخفض سكر الدم.

وجدت الدراسات أنه عندما تم إعطاء السلفورافان للفئران المصابة بداء السكري من النوع 2 ، أدى المركب الكيميائي إلى تحسينات في التعبير الجيني للكبد ، وتحويله إلى حالة صحية.

عند اختباره على البالغين البدناء ، أظهر المستخلص انخفاضًا كبيرًا في مستويات الجلوكوز في الدم أثناء الصيام.

قام Anders Rosengren وزملاؤه من جامعة Gothenburg بالسويد باختبار هذه النظرية على 97 مشاركًا يعانون من مرض السكري من النوع 2.

تناول جميع المشاركين جرعة مركزة من السلفورافان كل يوم لمدة ثلاثة أشهر ، أو دواء وهمي.

في المتوسط ​​، لاحظ أولئك الذين تناولوا مستخلص البروكلي انخفاض مستوى الجلوكوز في الدم لديهم بنسبة 10 في المائة أكثر من أولئك الذين تناولوا الدواء الوهمي.

كان المستخلص أكثر فاعلية لدى المشاركين الذين يعانون من السمنة المفرطة والذين يعانون من مرض السكري “غير المنظم” ، والذين كانت مستويات الجلوكوز الأساسية لديهم أعلى في البداية.

قال روزنغرين: “نحن متحمسون جدًا للتأثيرات التي رأيناها ونتوق إلى تقديم المستخلص للمرضى”.

وأضاف: “رأينا انخفاضًا في مستوى الجلوكوز بنحو 10 في المائة ، وهو ما يكفي لتقليل المضاعفات في العين والكلى والدم”.

تشمل الفوائد الصحية الأخرى للسلفورافان تحييد السموم وتقليل الالتهاب وحماية الحمض النووي وإبطاء نمو الورم.

أصبحت المكملات الغذائية اتجاهًا كبيرًا للصحة واللياقة البدنية في السنوات الأخيرة ، مع ادعاءات أنها يمكن أن تساعد في مجموعة متنوعة من الأمراض. من المفاصل إلى صحة القلب ، تظهر الأدلة طوال الوقت لاقتراح طرق يمكن أن تساعد بها بعض المكملات الغذائية. عندما يتعلق الأمر بتقليل الدهون الحشوية ، وجد العلماء أن مكملات الشاي الأخضر قد تساعد.