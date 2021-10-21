محمد بن مسعود - الدمام - صور صادمة لفنانات على السجادة الحمراء! .. واحدة نسيت ازالة شعر ساقيها وابطها وأخرى لا تهتم بأسنانه! شاهد الصور

بعض النجمات تهملنَ أنفسهنَ ولا تخصّصنَ وقتاً للإعتناء بأنفسهنّ بشكل منتظم ويوميّ، ويظهر عدم اعتنائهن بنظافتهنّ الشخصية على ​السجادة الحمراء​، وأمام عدسات الكاميرا، وتترصد لهنّ عدسات البابراتزي بأدق التفاصيل.

ومن بين هذه الفضائح عدم إزالة الشعر الزائد أو الوبر في بعض المناطق من الجسم كاليدين والساقين وتحت الذراعين، ومنهنّ: ​آن هاثواي​ و​تايرا بانكس​.

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من بين هذه العادات أيضا عدم تنظيف أسفل القدمين من اللحم الميّت، ك​مايلي سايروس​ ولا تقوم أيضا بزيارة صالون التجميل للإعتناء بأظافرها.

كما أن هناك نجمات لا يغسلنَ شعرهنّ لأسباب عديدة، منهن ​كيم كارداشيان​ التي تغسل شعرها مرة في الأسبوع، والنجمة ​أماندا سيفريد​ التي تتميّز بشعر جميل أشقر، فتستخدم له شامبو جاف حتى لا تضطر لغسله بالماء والشامبو.

أما النجمة ليندسي لوهان فلا تهتم بنظافة أسنانها، فتظهر أسنانها صفراء على السجادة الحمراء، ورغم الإضاءة يبقى اصفرار أسنانها ملفتاً للأنظار.