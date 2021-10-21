محمد بن مسعود - الدمام - خطير جدا .. السعودية تتبنى اعادة “مؤتمر عفاش” للواجهة وتسليمه الزمام سياسيا وعسكريا (تفاصيل اجتماع)

عقد سفير المملكة العربية السعودية لدى اليمن، محمد آل جابر، اجتماعا مع عدد من قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي العام، كرس لمناقشة خطة تسيم الزمام للمؤتمر الشعبي سياسيا وعسكريا.

وكشفت مصادر في المؤتمر الشعبي العام، المنخرط بصفوف الشرعية، عن ما سمته “عودة قوية للمؤتمر إلى واجهة المشهد” المحلي، بدعم سعودي مباشر، على المستويين السياسي والعسكري.

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جاء بين تسريبات خطيرة، تداولتها منشورات ناشطين يتبعون جناح الرئيس السابق علي صالح عفاش في المؤتمر الشعبي بالرياض وابوظبي، أن السفير السعودي محمد آل جابر بدأ تنشيط المؤتمر.

موضحة أن سفير المملكة العربية السعودية محمد آل جابر عقد اجتماعا مع قيادات جناح عفاش في المؤتمر الشعبي بالرياض، كرس لبحث متطلبات انعاش دور المؤتمر الشعبي سياسيا وعسكريا.

وأفادت أن الاجتماع ناقش “حل الجيش الوطني بتوصية من وزير الدفاع محمد المقدشي باعتبار أن 70% من منتسبيه في منازلهم ويعملون لصالح المليشيات الحوثية بتأكيد وزير الدفاع المقدشي”.

مضيفة أن الاجتماع مع السفير السعودي “اكد ضرورة الحد من نفوذ حزب الإصلاح في الجيش الوطني والحكومة بكل وضوح، واحتواء حزب المؤتمر الشعبي العام باعتباره العنصر الفعال في اليمن سابقا”.

وذكرت تداولات ناشطي جناح عفاش في المؤتمر الشعبي أن السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر أكد في الاجتماع على “دعم واسناد المؤتمر الشعبي العام وتقريبه لتصدر المشهد المدني والعسكري”.

منوهة بأن الاجتماع اقر أيضا “تطمين الشارع اليمني بأن لديه قوات قادرة على استعادة صنعاء خلال اسبوع واحد، مشيرا إلى قوات الساحل الغربي (حراس الجمهورية التي يقودها طارق عفاش) المعول عليها”.

وتأتي هذه التسريبات متزامنة مع بدء الاعلام السعودي حملة تسويق طارق عفاش قائدا بديلا للجيش الوطني، والحديث عن انجازاته ونجاحاته في مقابل انتقادات واتهامات لقيادة الشرعية والحكومة والجيش.

كما تتزامن التسريبات مع حملة واسعة تسوق للمؤتمر الشعبي بوصفه حزبا مدنيا سياسيا وسطيا معتدلا ورائدا في ادارة الدولة، لا تتبعه مليشيات مسلحة ولا علاقة له بالحرب، تحت هاشتاق #المؤتمر_مستقبل_وطن

يشار إلى أن قيادة المؤتمر الشعبي في الداخل وأبوظبي والرياض ومصر تلتقي في السعي لاسقاط الشرعية وتشكيل مجلس رئاسي يستوعب جماعة الحوثي والانتقالي الجنوبي، برئاسة احمد علي عفاش.