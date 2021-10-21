القوات الحكومية تهاجم الحوثيين في الضالع

محمد بن مسعود - الدمام - اندلعت، في ساعات متأخرة أمس الأربعاء، معارك عسكرية عنيفة، بين القوات الحكومية المشتركة، ميليشيا الحوثي، في الجبهات الشمالية لمحافظة الضالع (جنوبي البلاد).

وقالت مصادر ميدانية أن وحدات من قوات اللواء الرابع، استهدفت مواقع ميليشيا الحوثي بقذائف المدفعية و”الار بي جي” في جبهة الفاخر شمالي الضالع.

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وأكدت المصادر سقوط قتلى وجرحى من مسلحي الميليشيا الحوثية خلال الاستهداف.

جدير ذكره أن القوات الحكومية، حققت خلال الساعات الفائتة، تقدمات ميدانية واسعة، خلال معارك عسكرية طاحنة، في محافظتي شبوة ومأرب.