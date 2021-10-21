في أول رحلة جوية له.. ماذا قال الطيار السعودي خالد فقيهي لراكبي الطائرة؟

الرياض - محمد عبدالله - فوجئ ركاب الرحلة المتجهة إلى مطار نجران فور إقلاع الطائرة ووثوبها إلى السماء ؛ بإذاعة الطائرة لحديث من قائد الطائرة الطيار المدني السعودي خالد فقيهي؛ وكانت هذه الرحلة الأولى له ووثقها بنشر مقطع فيديو له وهو يرحب بالركاب من قمرة الطائرة.

ورحب فقيهي في المقطع المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي بالركاب بإلقاء أبيات من الشعر كتبها صديقه الشاعر جابر آل مخلص وقال: "يا مرحبًا ترحيبي بأهل نجران.. يا أهل الوفاء والمجد والشهامة، أقولها مرات من قلبي ولساني.. والله يوصلنا بخير وسلامة".

يذكر أنه يجب على الطيار إنهاء ساعات طويلة من التدريب المطلوبة منه واجتياز الاختبارات المطلوبة للحصول على رخصة مزاولة مهنة الطيار، مع العلم أنّ هذه المتطلبات قد تختلف من بلد إلى آخر، وبعد الانتهاء من مرحلة التدريب يجب على الطيار التقدم لامتحان مهارات ومؤهلات الطيار الناجح

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