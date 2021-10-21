محامٍ: عقد الزواج يصبح باطلًا في حالة واحدة

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي والمستشار القانوني، سلطان القوزي، إن عقد الزواج مثل كل العقود، وله عدة أشكال وشروط مستقبلية، ويصبح باطلًا في حالة واحدة.

وأوضح القوزي، عبر السكايب لبرنامج "سيدتي" المذاع على قناة "روتانا خليجية" أن "الشرط لا يصبح باطلًا في أي عقد إلا في حالة واحدة، وهي أن يحل حرامًا أو يحرم حلالًا".

وتابع: "أن أبرز من الشروط الشائعة في عقد القران هي إكمال التعليم، وسكن خاص، والسماح بالعمل".

وأضاف المحامي سلطان القوزي أنه "في حال إخلال الزوج بهذه الشروط يمكن للمرأة أن تطلب الطلاق، ويكون الحكم في هذه الحالة راجعًا لتقدير القاضي".

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