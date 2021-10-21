مقتل 82 حوثياً في غارات للتحالف على منطقتين قرب مأرب

محمد الفلاح - مقتل 82 حوثيا في غارات للتحالف على منطقتين قرب مأرب

الخميس 21 أكتوبر 2021

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن مقتل 82 عنصراً من ميليشيا الحوثي المدعومة إيرانياً، في غارات جوية خلال الساعات الأربع والعشرين على منطقتين قرب مدينة مأرب الاستراتيجية.



وقال التحالف إنه نفذ "26 عملية استهداف" في منطقتي الكسارة والجوبة ما أدى إلى "تدمير 11 من الآليات العسكرية ومقتل أكثر من 82 عنصراً إرهابياً"، بحسب ما نقلته "واس".

وفي وقت سابق، شن طيران تحالف دعم الشرعية في اليمن ضربات على تجمعات للحوثيين في مواقع متفرقة جنوب المحافظة.

وكان التحالف أعلن الثلاثاء أنه نفذ 14 عملية استهدفت الميليشيات في المحافظة، لاسيما في الجوبة والكسارة.

كما أشار إلى تدمير 6 آليات عسكرية ومقتل 48 عنصرا حوثياً.

مواقع استراتيجية عسكرية

يذكر أن الجيش اليمني تمكن الثلاثاء من تحرير واستعادة مواقع عسكرية استراتيجية جنوب مأرب، بعد معارك عسكرية ضارية خاضها ضد الميليشيات المدعومة من إيران.

وخلال الفترة الماضية كثف الحوثيون هجماتهم على المحافظة الغنية بالنفط محاولين التقدم، بعد أن حاصروا منطقة العبدية، مانعين دخول الدواء والغذاء.

فيما حذرت الأمم المتحدة من تزايد أعداد النازحين، منبهة إلى الخطر الداهم الذي يلاحق آلاف اللاجئين في المحافظة، بعد هروبهم من مناطق الصراع في البلاد.

ومنذ فبراير الفائت، تشن الميليشيات هجمات على محافظة مأرب محاولة دخولها دون جدوى، وسط مقاومة شرسة من قبل القبائل والجيش.