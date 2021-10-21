محمد بن مسعود - الدمام - أول تعليق للجنرال ”الأحمر” على انتصارات الجيش في محافظة شبوة

اطلع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن صالح، اليوم الأربعاء، على مستجدات الوضع الميداني والعسكري في جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الارهابية، بمحافظة شبوة (جنوب البلاد).

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بمحافظ محافظة شبوة محمد صالح بن عديو، حيث أشاد نائب الرئيس بالجهود المبذولة وبالبطولات التي يخوضها أبطال الجيش والمقاومة وأبناء القبائل الأحرار في مواجهة ميليشيا الكهنوت الحوثية الإيرانية.

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وأكد صالح أن النصر حليف أبناء الشعب اليمني وأبطاله من الجيش والمقاومة في ظل استمرار تكاتفهم وتلاحمهم خلف القيادة السياسية ضد جماعة الحوثي الانقلابية وممارساتها الإجرامية.

من جانبه أكد محافظ محافظة شبوه، بأن السلطة المحلية وكافة أبناء شبوة الأحرار مستمرون في المعركة الوطنية المقدّسة حتى تحرير كامل تراب الوطن واستعادة أمنه واستقراره وبناء دولته ومستقبله الواعد الذي ينشده كل اليمنيين.