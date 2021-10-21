محمد بن مسعود - الدمام - استشهاد قائد عسكري بالجيش السعودي في معارك مع الحوثيين

استشهد، اليوم الأربعاء، قائد عسكري في الجيش السعودي خلال المعارك التي يخوضها ضد مليشيا الحوثي الانقلابية في جبهة الشريط الحدودي بين اليمن والسعودية.

وذكرت مصادر إعلامية، إن المقدم ركن “عبدالله بن ناصر الوهيبي”، استشهد في المعارك الدائرة في الحد الجنوبي بالمملكة.

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وتشهد جبهة الشريط الحدودي، معارك عنيفة ومتواصلة بين قوات الجيش السعودي ومليشيا الحوثي الانقلابية.