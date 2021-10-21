الموارد البشرية توضح السن المطلوب لاحتساب الموظف السعودي بنسب التوطين

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية التذكير بالسن المناسبة لاحتساب الموظف السعودي بنسب التوطين.

وقالت الوزارة، إن احتساب الموظف السعودي في نسبة التوطين، يتطلب ألا يقل العمر عن 18 ولا يتجاوز 60 سنة.

جاء ذلك توضيحًا من الوزارة – عبر تويتر – لمستفيدة قالت: نحن خريجات وصلت أعمارنا ٤٩ عامًا وإذا قدمنا لوظيفة، كان الرد علينا بأن أعمارنا تجاوزت الأربعين عامًا.

يُذكر أن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، صممت برنامج «نطاقات» لاحتساب معدل التوطين وتصنيف المنشآت آليًّا، ويشمل: «النطاق البلاتيني» ويتضمن الكيانات المتميزة في التوطين، و«النطاق الأخضر المرتفع» ويشمل الكيانات المتوسطة من حيث نسب التوطين ضمن الثلث الأعلى وفق نسبة التوطين المطلوبة لذلك التصنيف.

كما يشمل تصنيف الوزارة، «النطاق الأخضر المتوسط» ويشمل كيانات يقع متوسط نسب التوطين لديها ضمن الثلث المتوسط المحدد لذلك النطاق، و«النطاق الأخضر المنخفض»، ويشمل كيانات لديها متوسط نسب توطين ضمن الثلث المنخفض، وفقًا النسبة المحددة لذلك التصنيف، و«النطاق الأصفر»، ويشمل كيانات لم تحقق نسب التوطين المطلوبة، و«النطاق الأحمر» ويشمل الكيانات الأقل نسبة في توطين الوظائف.

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