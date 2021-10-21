شكرا لقرائتكم خبر عن حفل استثنائي لـ«بيتبول».. «موسم الرياض» سعودي بصبغة عالمية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهدت فعاليات افتتاح موسم الرياض 2021 مساء أمس حضورًا عالميًا من خلال مسيرة الافتتاح التي رافقها حفل غنائي أحياه الفنان العالمي "بيتبول"، وسط حضور جماهيري ضخم تجاوز 250 ألف شخص.

وقدم المصارعُ العالمي الشهير أندرتيكر الفنانَ "بيتبول"، في الحفل الذي أقيم ضمن مسيرة افتتاح موسم الرياض 2021، وعبّر الفنان "بيتبول" عقب الحفل، عن سعادته البالغة بإتاحة الفرصة له ليكون جزءًا من افتتاح موسم الرياض، والحضور أمام الجمهور الكبير الذي ملأ أرجاء المكان طوال وقت الحفل.

ويحملُ الحفل الغنائي للفنان الأمريكي عنوانًا لصناعة الترفيه العالمية التي تميز بها موسم الرياض 2021 في برامجه وفعالياته التي بدأت أمس، والمحتوية على عدد من المفاهيم الترفيهية العالمية.

وكانت فعاليات موسم الرياض 2021 بدأت أمس الأربعاء 20 أكتوبر، وتتوزع فعالياتها على 14 منطقة منتشرة في جميع جهات العاصمة الرياض ووسطها، وتشمل فعاليات ترفيهية، وتحديات إلكترونية، ومقاهي ومطاعم ومتاجر تعكس التنوع الذي يمثله موسم الرياض في العادات والتقاليد الشعبية والإقليمية وصولًا إلى العالمية.