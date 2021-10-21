محمد بن مسعود - الدمام - بيان صادر عن اللجنة التحضيرية لإتحاد المحطات الأهلية للمشتقات النفطية في المهرة

أصدرت اللجنة التحضيرية لإتحاد المحطات الأهلية للمشتقات النفطية محافظة المهرة بيان جاء فيه:

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بسم الله الرحمن الرحيم

بيان هام صادر عن اللجنة التحضيرية لإتحاد المحطات الأهلية للمشتقات النفطية م/ المهرة

أيها المواطنون الأكارم في محافظة المهرة الأبية ….

إننا في اللجنة التحضيرية لإتحاد المحطات الأهلية للمشتقات النفظية في محافظة المهرة وحرصاً مننا على تحمل مسئوليتنا أمام الله ونظراً لتردي الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في هذه الظرف الإستثنائي الصعب الذي يمر به الوطن عامة والمحافظة خاصة

فإننا في اللجنة التحضيرية المفوضة من قبل وكلاء المحطات قد أعلنا يوم أمس الأول وأشعرنا إدارة شركة النفط بالمحافظة في لقاءنا بمسؤلي الشركة ظهر يوم أمس الثلاثاء الموافق 19/10/2021م بالإضراب الشامل والتوقف عن تموين المحطات بعد الزيادة الجنونية لأسعار المشتقات النفطية المعلن عنها في يوم الاثنين الموافق 18/10/2021م.

ونظراً لعدم تجاوب إدارة الشركة للمطالب التي طرحناها عليهم والتي نوضحها كالتالي:-

أولاً : طالبنا بإعادة النظر في تسعيرة المشتقات النفطية المجحفة وتخفيضها أسوة بالمحافظات الأخرى فعلى سبيل المثال فإن التسعيرة في مناطق ساحل حضرموت للدبة البترول ( 12,000 ريال ) إثنا عشر ألف ريال فقط بينما سعر للدبة الواحدة في محافظة المهرة ( 19,000 ريال ) تسعة عشر ألف ريال بفارق ( 7,000 ريال ) سبعة ألف ريال وهو فارق كبير، وأننا كنا نأمل أن من واجب شركة النفط مراعاة تسعيرة المشتقات النفطية بما يخفف من تأثيرها السلبي على حياة المواطنين

ثانياً: طالبنا إدارة الشركة تطبيق القوانين واللوائح التي تنظم العلاقة بين الشركة ووكلاء المحطات على سبيل المثال ( عمولة تسويق المشتقات النفطية – عمولة نسبة التبخر – تصحيح معايرة عدادات منشآت نشطون – عدالة التوزيع حصص المشتقات النفطية لكل المناطق والمديريات وبين المحطات الأهلية ومحطات شركة النفط وتوفيرها بصورة مستمرة ودائمة )

ثالثاً: نرفض رفضاً قاطعاً لغة التهديد وأساليب البلطجة من أياً كان من مسئولي شركة النفط وإزاء ذلك أننا ندين ونستنكر التهديد الذي تعرض له أحد وكلاء المحطات مساء يومنا هذا من قبل مدير إدارة المحطات بالشركة ، ونعلن تضامننا الكامل مع كل وكلاء المحطات تجاه أي مضايقات أو تهديدات وسنلجأ للقضاء لوقف كل من تسول له نفسه المساس بحرية وكرامة وكلاء المحطات.

رابعاً : نؤكد وقوفنا الحازم وإصرارنا على مطالبنا المشروعة المكفولة دستورياً وقانونياً ومضينا بالإضراب الشامل حتى تحقيق كافة المطالب.

خامساً : نناشد قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وكل القوى السياسية والإجتماعية ومنظمات المجتمع المدني تحمل مسئوليتها تجاه هذا الوضع.

والله الموفق،،،

صادر عن اللجنة التحضيرية لإتحاد المحطات الأهلية

للمشتقات النفطية بالحافظة

الأربعاء 20/10/2021