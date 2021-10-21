اخبار دوليه – انطلاق «موسم الرياض 2021» بحفل استثنائي حضره 750 ألف شخص

محمد بن مسعود - الدمام - انطلقت فعاليات «موسم الرياض 2021»، مساء اليوم (الأربعاء)، بحفل افتتاح استثنائي حضره جمهور ضخم وصل إلى أكثر من 750 ألف شخص، وتابعه الملايين عبر البث المباشر في عدد من القنوات التلفزيونية والمواقع والحسابات الإلكترونية، محققاّ بذلك أول منجزات نسخته الثانية.

وثمّن رئيس مجلس إدارة هيئة الترفيه تركي آل الشيخ، في كلمته خلال الحفل الدعم اللامحدود من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لقطاع الترفيه ولموسم الرياض، وقال: «الموسم الأول كان شعارنا (تخيل)، والموسم الثاني شعارنا (تخيل أكثر)»، متابعاً: «ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أن يرتفع عنده حد الطموح ويحقق الأحلام».

وسجل الموسم في أول أيامه نجاحاً أبهر العالم من خلال العروض والأزياء والموسيقى، التي شكلت أيقونات لعبور الترفيه السعودي إلى الكرنفالات العالمية، حيث تضمن عرضاً لأكثر من 2760 طائرة درون، شملت عروضها صوراً لخادم الحرمين وولي العهد، ورحبت بالحضور بعدد من اللغات العالمية، وعرضت شعارات مناطق وفعاليات موسم الرياض هذا العام.

وتضمن الحفل فعاليات محلية وعالمية، حيث انطلقت من أرض المسيرة عروض نارية ضخمة أنارت سماء الرياض، بالتزامن مع مواقع أخرى من المدينة، إضافة إلى عدد من العروض الحية، وعروض رقصة السامري، وعروض العربات، وعرض الرجل الطائر، قبل أن تُختتم بحفلة الفنان «بيتبول» التي انتظرها عدد كبير من الجماهير المحلية والعالمية.

وعكست فعاليات اليوم الأول روح المهرجان الذي احتضن عدداً من الفرق التنكرية المزينة بالألوان، والموسيقى النابضة بالإيقاعات العالمية، وحضور عدد من الشخصيات الشهيرة على مستوى العالم، من أبرزهم المصارع الشهير أندرتيكر. وامتزج افتتاح الموسم بروائع الفن العالمية، التي اجتمعت في أرض المسيرة عبر 88 «فود ترك»، جمعت أنواع الأطعمة من مختلف أنحاء العالم، فضلاً عن خدمات الرعاية الصحية، والعيادات الطبية المتنقلة.