شكرا لقرائتكم خبر عن صور الملك وولي العهد تزين السماء في افتتاح «موسم الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • حضور جماهيري متنوع تجاوز الـ 750 ألفًا

بحضور جماهيري متنوع تجاوز الـ 750 ألفًا، شاركت طائرات الدرون في رسم صور لخادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، حفظها الله، لتزين السماء خلال افتتاح موسم الرياض.

وانطلقت فعاليات الموسم بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، مع إطلاق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة، فضلًا عن حفل الفنان العالمي "بيتبول"، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.