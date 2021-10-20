اخبار الخليج – تسجيل 74 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 63 حالة

محمد بن مسعود - الدمام - أعلنت وزارة الصحة أن الفحوصات التي بلغ عددها 15579 في يوم 20 أكتوبر 2021، أظهرت تسجيل 74 حالة قائمة جديدة منها 17 حالة لعمالة وافدة، و 49 حالة لمخالطين لحالات قائمة، و 8 حالات قادمة من الخارج، كما تعافت 63 حالة إضافية ليصل العدد الإجمالي للحالات المتعافية إلى 274283

وبلغ عدد الحالات القائمة تحت العناية 3 حالات، والحالات التي يتطلب وضعها الصحي تلقي العلاج 5 حالات، في حين أن 658 حالة وضعها مستقر من العدد الإجمالي للحالات القائمة الذي بلغ 661 حالة قائمة