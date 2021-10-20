محمد بن مسعود - الدمام - دعوة قوية وعاجلة من مجلس الأمن الدولي لمليشيا الحوثي بشأن مأرب

وجه مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الأربعاء، دعوة عاجلة لمليشيا الحوثي الانقلابية بشأن التصعيد العسكري على محافظة مأرب والهجوم على الأراضي السعودية. وطالب مجلس الأمن الدولي مليشيا الحوثي الانقلابية بوقف التصعيد العسكري في مأرب. قد يهمك ايضاً كما ادان مجلس الأمن هجمات مليشيا الحوثي الإرهابية على مطار أبها في المملكة العربية السعودية. مؤكدا دعمه الكامل لمساعي المبعوث الأممي إلى اليمن، ودعم المبادرة السعودية لإنهاء الحرب، داعيا أطراف الصراع للتعاون مع المبعوث الأممي. واستنكر تجنيد مليشيا الحوثي للأطفال في الصراع القائم مطالبا بوقف فوري لإطلاق النار.

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