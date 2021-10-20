محمد بن مسعود - الدمام - الرئيس هادي والجنرال الأحمر يعزيان قائد عسكري بارز في الجيش باستشهاد نجله في معارك ضد الحوثيين

بعث الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، برقية عزاء ومواساة إلى العميد الركن حسين الحليسي، باستشهاد نجله البطل فارس، وهو يؤدي واجبه الوطني بميادين الشرف والبطولة في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية.

ونوه الرئيس هادي في برقية العزاء، بالملاحم البطولية التي سطرها الشهيد ورفاقه من أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، وما يحققه أبناء قبيلة مراد وقبائل مأرب واليمن عموماً من انتصارات عظيمة وتقديم التضحيات الكبيرة في معارك العزة والكرامة ضد المليشيا الحوثية الانقلابية، من أجل استكمال تحرير أراضي الجمهورية واستعادة الدولة والانتصار للوطن.

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في السياق بعث نائب رئيس الجمهورية، الفريق الركن علي محسن صالح، برقية عزاء ومواساة للعميد الركن حسين الحليسي، عزاه باستشهاد نجله البطل فارس، وهو يؤدي واجبه الوطني والبطولي في مواجهة المليشيات الحوثية الإيرانية.

وأشاد نائب رئيس الجمهورية، في البرقية، بالبطولات التي سطرها الشهيد البطل مع رفاقه الأبطال من منتسبي الجيش والمقاومة الشعبية، والتضحيات العظيمة التي يسجلها أبناء قبيلة مراد وقبائل مأرب واليمن عامة في مختلف جبهات وميادين التضحية والفداء دفاعاً عن الدين والوطن والثورة والجمهورية.

وعبر نائب الرئيس، عن أصدق التعازي والمواساة لأسرة وأقارب الفقيد ومحبيه ورفاقه الأبطال، سائلاً الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.