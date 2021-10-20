الزعاق يحدد مواصفات موسم الوسم وسبب ظهور حشرتين

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، الأربعاء، إن دخول موسم الوسم يكون مصحوبًا بهبوب رياح لطيفة.

وأضاف الزعاق، لـقناة «العربية» أن دخول ذلك الموسم يكون مصحوبًا أيضًا بسحب ملطفة للأجواء وأول سحب الوسم تسمى «المرابيع».

وأكمل خبير الأرصاد الجوية، أن الأرض سريعة الإنبات تسمى «الأرض المرباع» ويكثر فيها الذباب في فصل الربيع.

وتابع، أنه خلال سنوات الجدب تقل مناعة المواشي الأمر الذي يمكن حشرة القراد (حشرة تلتصق بالجلد) من مقاومة مناعتها فيتغذى على دمها، وبعضها ينفق فتقتات الغربان على جيفها.

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