مستشارة قانونية: بعض الحوادث ممنوع تصويرها.. مخالفة قانونية

الرياض - محمد عبدالله - حددت المستشارة القانونية نوال الشمري الحوادث ممنوع تصويرها وتُعتبر مخالفة قانونية ويلزم فاعلها بدفع غرامة تصل إلى ألفي ريال .

وقالت الشمري في حديثها مع برنامج "صباح السعودية": ما لم يكن تصوير أي حادث بهدف إيضاح نظام أو إثبات حق، وطالما كان لا يعني الشخص الذي قام بتصويره، فإن ذلك يعد مخالفًا.

وأضافت: "كل حادثة مرورية أو جنائية لها جهات مختصة فيها"، وتابعت: يجهل الكثيرون أن التصوير مخالفة قانونية لا تصل إلى مرحلة الجريمة تندرج تحت البند 19 من لائحة الذوق العام".

وأوضحت أن تلك اللائحة تنص على أن: "كل تصوير للأشخاص بدون إذن أو تصوير حادث مروري أو جنائي بدون إذن أيضًا يخضع لمخالفة مقدراها ألف ريال وحذف الصورة، وفي حال تكرار هذه الحادثة تكون الغرامة ألفي ريال".

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