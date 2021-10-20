7 خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد

الرياض - محمد عبدالله - حدد البريد السعودي، خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد حتى يُمكن على المواطن والمقيم الحصول على العديد من الخدمات.

وأوضح البريد السعودي، عبر المنصة الوطنية الموحدة، أن تسجيل العنوان الوطني للأفراد هي خدمة تتيح للمستفيد الاشتراك في العنوان الوطني، وهو عنوان معياري ابتكره البريد السعودي، ومعتمد عالمياً، يُسهّل للمواطن والمقيم الحصول على الكثير من الخدمات كتوصيل الطلبات للمنازل.

ويدعم تسجيل العنوان الوطني كل ما يتعلق بالتجارة الإلكترونية. ويتضمن تسجيل المستفيد في الخدمة حصوله مباشرة على الخدمات البريدية القياسية «واصل».

وأكد البريد السعودي أن تسجيل العنوان الوطني للأفراد يتطلب وجود بطاقة الهوية الوطنية أو الإقامة للأفراد.

خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد

وفي السياق ذاته، أوضح البريد السعودي خطوات تسجيل العنوان الوطني للأفراد والتي تتمثل فيما يلي:

1-سجل الدخول إلى بوابة Gov.as مستخدمًا بيانات منصة أبشر.

2-اضغط على (ابدأ الخدمة).

3-سجّل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

4-املأ البيانات المطلوبة.

5-اضغط على (تسجيل).

6-سيتم تفعيل العنوان خلال 24 ساعة.

7-بعد التقديم على الخدمة: سيتم إشعاركم برقم المعاملة بعد تسليم الطلب.

مميزات تسجيل العنوان الوطني

وكانت مؤسسة البريد السعودي أطلقت العنوان الوطني بدعم من حكومة خادم الحرمين الشريفين، وتم إقراره من قبل مجلس الوزراء بالقرار رقم (252 بتاريخ 7/24/ 1434هـ)، ليمثل نظامًا للعنونة في المملكة العربية السعودية، بهدف تحسين جودة الحياة لكل من يقيم على أرض هذا الوطن المعطاء وتطوير مستوى تقديم الخدمات للمواطن والمقيم بمحل اقامتهم.

ويساهم العنوان الوطني في بناء الهوية المكانية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين ويوفر بنية جيومكانية تساهم في تطوير أليات التخطيط وتوجيه مقدمي الخدمات لتحديد أولويات الاحتياجات، ودراسة الاتجاهات التنموية بناءً على الكثافة السكانية التي توفرها بيانات العنوان.

ويساعد العنوان الوطني في تلبية الاحتياجات الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة وتطوير البنية الأساسية للخدمات اللوجستية والحكومة الالكترونية والتجارة الإلكترونية والخدمات البريدية بمحل الإقامة.

وتعد مبادرة «العنوان الوطني» من أهم المبادرات الحضارية الاستراتيجية التي نُفذت كمنظومة متكاملة للمرة الأولى في منطقة الخليج العربي والعالم العربي.

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