«الصحة» تنصح وتحذر الأسر بشأن ضعف النظر لدى الأطفال

الرياض - محمد عبدالله - نصحت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، الجميع بالحرص والالتزام بإجراء الفحوصات الدورية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن «معرفة التاريخ الطبي، واكتشاف الحالات الصحية في عمر مُبكر، يُساعد الطبيب على اتخاذ القرار السريع والسليم، فاحرص بالالتزام بالفحوصات الدورية لعيني طفلك لتكون مطمئنًا على مستقبله بإذن الله».

واستعرضت الوزارة، عبر مقطع فيديو، قصة لأسرة شكت في تركيز طفلها وعدم انتباهه لدروسه، وعدم ملاحظتهم لأن تكون المشكلة صحية بالعكس ضاعفا الدروس والكتابة وفوجئنا بنفس الأخطاء تتكرر دون فائدة وبعد ذلك تم تشخيص الطفل وتبين أن لديه ضعف نظر وحاجته إلى العلاج.

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