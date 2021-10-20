بالصور.. قنصل إندونيسيا العامّ يزور مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة

الرياض - محمد عبدالله - استقبل الوكيل المساعد لشؤون مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فارس بن محمد المطرفي القنصل العام للجمهورية الإندونيسية الدكتور ويندرتمو سوارنو والوفد المرافق له، بحضور مدير عامّ مجمع الملك عبدالعزيز لكسوة الكعبة المشرفة فيصل بن صالح مدني، مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالمجمع أحمد بن مساعد السويهري.

وبداية تم تقديم كلمة ترحيبية من قبل مساعد مدير عامّ العلاقات العامة والإعلام حمزة بن عبدالإله عيوني، ثم قام الوفد بالاطلاع على العرض المرئي لكسوة الكعبة المشرفة، ومراحل صناعتها بالمملكة العربية السعودية ومراحل استبدالها، وتم الوقوف على المراحل العملية في صناعة الكسوة من خلال الأقسام المتاحة لذلك.

كما اطلع القنصل والوفد المرافق له على آلية تطريز القطع المذهبة التي تزين كسوة الكعبة المشرفة والتي تتطلب قدرًا كبيرًا من الحرفة والإتقان، مشيدًا بما رآه من إتقان وتفاني في صناعة الكسوة والاهتمام بأدق تفاصيلها وتهيئة المواد الأولية لها.

وفي الختام عبر القنصل العامّ والوفد المرافق له عن عظيم امتنانهم لهذه الفرصة الكريمة التي أثرت معلوماتهم وأطلعتهم على ما تبذله المملكة العربية السعودية من جهود عظيمة في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما وكسوة الكعبة المشرفة خاصة، وتذليل سبل الراحة في خدمة الحجاج والمعتمرين، داعين الله أن يجزي قادة هذه البلاد خير الجزاء على كل ما يقدمونه في خدمة الحرمين الشريفين والإسلام والمسلمين جميعاً، وتم تدوين كلمة تذكارية للمجمع، وتم تدوين كلمة تذكارية معرباً عن سعادته لزيارة هذا الصرح الشامخ، وتم تبادل الهدايا التذكارية.

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