8 خطوات للتسجيل في منصة العمل التطوعي

الرياض - محمد عبدالله - بينما تستقبل منصة العمل التطوعي على مدار الساعة تسجيل الراغبين في المشاركة بالعمل التطوعي، أوضحت المنصة خطوات التسجيل فيها من أجل الوصول إلى مليون متطوع سعودي لجزء من رؤية 2030.

التسجيل في منصة العمل التطوعي

وأوضحت منصة العمل التطوعي عبر موقعها الإلكتروني خطوات التسجيل في المنصة في ما يلي:

1-الدخول على موقع المنصة السعودية للعمل التطوعي.

2-اختر تسجيل الدخول ستظهر قائمة منسدلة بها 3 خيارات، المتطوعين، الجهات الموفرة للفرص التطوعية، الجهات المشرفة.

3-اختر «المتطوعين».

4-سيتم نقلك إلى صفحة جديدة.

5-اضغط على كلمة التسجيل الآن.

سيظهر لك خيار الجنسية (سعودي – غير سعودي).

6-أدخل رقم الهوية.

7-أدخل تاريخ الميلاد.

8-اضغط على «سجل الآن»

فيما أكدت منصة العمل التطوعي أن المستخدم يجب أن يكون المستخدم مسجلًا في أبشر وأن يكون فوق 18 عامًا.

مميزات منصة العمل التطوعي

وتعد منصة العمل التطوعي حاضنة سعودية للعمل التطوعي توفر بيئة آمنة تخدم وتنظم العلاقة بين الجهات الموفرة للفرص التطوعية والمتطوعين في المملكة.

ويمكن للأفراد التسجيل في المنصة والتطوع في أي من المجالات المتاحة ثم توثيق الساعات التطوعية للمتطوعين، ظهور الساعات التطوعية في منصة أبشر.

بالإضافة إلى سهولة البحث عن الفرص التطوعية وإيجاد الفرص المناسبة للاهتمامات والخبرات والتخصص، وإصدار شهادة تطوع وسجل بالفرص التطوعية المنجزة، كما تتيح مجالًا للإبداع بطرح الأفكار والمبادرات الإبداعية.

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