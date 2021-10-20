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صور الملك سلمان وولي العهد تزين افتتاح موسم الرياض

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الرياض - محمد عبدالله - شاركت طائرات الدرون في رسم صورة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي الأمير ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أثناء افتتاح موسم الرياض.

وأعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه مساء اليوم الأربعاء انطلاق فعاليات موسم الرياض الحدث الترفيهي الأشهر في العالم.

من جانبه، قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، في كلمته بافتتاح موسم الرياض: تخيل أكثر.. ما دام عندنا قيادة ملهمة دفعت كل سعودي أنه يحقق حلم.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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