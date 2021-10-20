بالفيديو.. قائد شاحنة يقودها دون إضاءة بطريق مظلم.. والمرور يتدخل

الرياض - محمد عبدالله - تلقى المرور السعودي، بلاغًا بشأن قائد مركبة يقود دون إضاءة على الطريق الدائري الشرقي في الرياض.

وأكد «المرور»، عبر تويتر، أنه تم ضبط قائد المركبة، وإحالته إلى الهيئة المرورية لتطبيق العقوبات المقررة بالنظام.

كان مقدم البلاع أكد أن المبلغ ضده، قاد الشاحنة دون أنوار خلفية وجانبية أو إضاءات للفرامل، في طريق مظلم، وتضمن البلاغ أرقام لوحة الشاحنة.

ويشمل نظام المرور ضمن قواعد السير على الطرق، حظر إتلاف علامات الطريق والعاكسات والشاخصات، أو العبث بها، أو نقلها، أو القيام بأي تصرف يجعلها أقل أهمية ووضوحًا، أو يؤدي إلى الإخلال بالمفهوم العام المتفق عليه دوليًّا.

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