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مليون دولار دعمًا سعوديًّا لأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات

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الرياض - محمد عبدالله - قدمت المملكة العربية مليون دولار دعما لأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات.

وثمّن ميجيل أنخيل موراتينوس، الممثل السامي للأمم المتحدة الدور الكبير الذي تؤديه السعودية في نشر رسالة السلام والمحبة، ودعوتها للتعايش ونبذ الكراهية والعنف.

وأكد السفير عبدالله المعلمي، مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة تقدير السعودية لدور تحالف الأمم المتحدة للحضارات وجهوده في نشر ثقافة السلام والتسامح، وتعزيز دور الدبلوماسية المتعددة والوقائية، وحماية المواقع الدينية، في وقت أصبح فيه العالم بحاجة ماسة لإرساء قيم التعايش وبناء جسور السلام، في ظل ما يشهده العالم من تصاعد في وتيرة العنف، ونشر خطاب الكراهية، والتدخلات في الشؤون الداخلية للدول، ونشر الأفكار الطائفية.

ويأتي الدعم الذي قدمته المملكة أمس لتحالف الحضارات بصفته جزءًا من 3 ملايين دولار تعهدت السعودية بتقديمها دعمًا لخطة عمل وأنشطة وبرامج مكتب الأمم المتحدة لتحالف الحضارات على مدار السنوات الثلاث المقبلة.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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