ضبط 33 مخالفًا نقلوا الرمال وجرفوا التربة بالرياض وجدة

الرياض - محمد عبدالله - ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي (33) مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.

وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه تم ضُبِطَ (41) آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لتسعة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية والباكستانية والهندية.

وأضاف متحدث القوات الخاصة للأمن البيئي، أنه جرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.

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