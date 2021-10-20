رئيس «الصناعات العسكرية»: السوق السعودي جذاب لأي شركة عالمية

الرياض - محمد عبدالله - أعلن م. وليد أبو خالد، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية للصناعات العسكرية، أن هناك اهتمامًا لدى الشركات العالمية في الدخول للسوق المحلي السعودي .

وأضاف أبو خالد، لنشرة الرابعة على قناة "العربية": "أن الجميع يعلم أن السوق السعودي يعتبر سوقًا جذابًا جدًّا ومغريًا لأي شركة لها علاقة بصناعة الأنظمة العالمية.

وتابع م. أبو خالد "أن جميع الشركات العالمية مهتمة جدًّا بتواجدهم في السوق السعودي، ولكن نحن نشترط في أي عقد أن يتم توطين الصناعات في داخل المملكة العربية السعودية، وهي رسالة واضحة لجميع المستثمرين، وأن هذه الرسالة واضحة وقوية".

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