وزارة العدل: 5 خطوات لتوثيق رهن الأعيان إلكترونيًّا

الرياض - محمد عبدالله - أطقت وزارة العدل بالتعاون مع صندوق التنمية الصناعية خدمة توثيق رهن الأعيان إلكترونيًّا عبر بوابة ناجز، مشيرة إلى خطوات التوثيق الإلكتروني.

وأكدت وزارة العدل، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر» للتدوينات القصيرة، أن هناك فوائد عدة لخدمة توثيق رهن الأعيان إلكترونيًّا تتمثل فيما يلي:

1-التكامل مع الجهات الممولة «المرتهن».

2-رفع مستوى صحة ودقة البيانات.

3-تسهيل إجراءات توثيق الرهن واعتماده إلكترونيًّا.

خطوات توثيق رهن الأعيان

وتابعت وزارة العدل أن خطوات توثيق رهن الأعيان إلكترونيًّا تتمثل فيما يلي:

1-إصدار طلب للمستفيد لدى صندوث التنمية الصناعية.

2-دخول المستفيد على بوابة ناجز «اضغط هنا».

3-اختيار خدمة الرهون من التوثيق.

4-إصدار وثيقة الرهن مباشرة بعد اعتماد المستفيد للرهن وإشعار الأطراف.

5-اختيار الطلب واعتماده أو رفضه.

وأوضحت وزارة العدل أن وثيقة الرهن تعد سندا تنفيذيا تسري عليها أحكام الأنظمة ذات الصلة بالتنفيذ.

خدمات الرهن الإلكتروني

وكان وزارة العدل أنها أتاحت أربع خدمات إلكترونية للرهن تمكِّن المستفيد من توثيق الرهن وفك الرهن دون الذهاب لكتابة العدل، بالإضافة إلى خدمة التحقق اللحظي من حالة الرهن إلكترونيًّا وخدمة عرض الرهون للمستفيد بحسابه من خلال بوابة ناجز.

وأشارت الوزارة إلى أن الخدمات الأربع تمتاز بصحة ودقة البيانات؛ حيث يُنشأ طلب الرهن من خلال صندوق التنمية الصناعية وإحالة الطلب إلى المستفيد لاعتماده أو رفضه من خلال بوابة ناجز. وتُصدَر وثيقة الرهن بعد اعتماد المستفيد (الراهن) مباشرة عبر بوابة ناجز، بحيث تعد وثيقة الرهن سنداً تنفيذياً تسري عليها أحكام الأنظمة ذات العلاقة.

كما يمكن للمستفيد الاطلاع على جميع الرهون الموثقة له لدى وزارة العدل في أي وقت، إضافة إلى خدمة «التحقق من الرهن» اللحظي؛ بحيث يمكن للجهات والأفراد التحقق من صحة وثيقة الرهن وحالة الرهن إلكترونيًّا من خلال بوابة ناجز.

وتعد خدمة «فك الرهن» من الخدمات الحديثة التي تمكَّن صندوق التنمية الصناعية (المرتهن) من فك الرهن القائم لدى وزارة العدل على المستفيد إلكترونيًا في حال تم تسوية الرهن، إضافة إلى إشعار المستفيد وتحديث حالة الرهن مباشرة على قائمة الرهون في بوابة ناجز لدى المستفيد.

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