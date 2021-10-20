السعودية... التحذير من تصوير هذه الحوادث... غرامتها تصل إلى 2000 ريال

قالت مستشارة قانونية سعودية إن تصوير بعض الحوادث يخالف القانون ويلزم بدفع غرامة تصل إلى ألفي ريال (533 دولار).

جاء ذلك في تصريحات للمستشارة القانونية نوال الشمري لبرنامج "صباح السعودية"، المذاع عبر فضائية "السعودية".

وبحسب الشمري ما لم يكن تصوير أي حادث بهدف إيضاح نظام أو إثبات حق، وطالما كان لا يعني الشخص الذي قام بتصويره، فإن ذلك يعد مخالفا.

وأضافت: "كل حادثة مرورية أو جنائية لها جهات مختصة فيها"، متابعة بقولها: "يجهل الكثيرون أن التصوير مخالفة قانونية لا تصل إلى مرحلة الجريمة تندرج تحت البند 19 من لائحة الذوق العام".

وأوضحت أن تلك اللائحة تنص على أن: "كل تصوير للأشخاص بدون إذن أو تصوير حادث مروري أو جنائي بدون إذن أيضا يحضع لمخالفة مقدراها ألف ريال وحذف الصورة، وفي حال تكرار هذه الحادثة تكون الغرامة ألفي ريال".

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