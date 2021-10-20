مياه الصرف تخنق مزاحمية الرياض

لا تجاوب
وقال عدد من سكان الحي: نعاني من الصرف الصحي في حي الصقورية شمال طريق الملك عبدالعزيز باتجاه مقبرة حضار شمالا منذ أكثر من عامين وتواصلنا مع الجهات المعنية ولم يتم التجاوب، وأشاروا إلى أن التغريم وإقفال عداد الماء لم يحل المشكلة التي لاتزال مستمرة. وحذروا من استمرار طفح الصرف وروائحه التي قد تؤدي لانتشار الأمراض.
تقرير سابق
وكانت «دوت الخليج» نشرت تقريرا سابقا بعنوان«تسربات الصرف تؤرق سكان المزاحمية» بتاريخ 3 ذو القعدة من العام المنصرم 1442 وتضمن شكوى أهالي محافظة المزاحمية، التابعة لمنطقة الرياض، من طفح مياه الصرف الصحي في شوارعهم وأمام منازلهم في عدد من الأحياء مطالبين بإزالة الضرر عنهم، وتطبيق الأنظمة واللوائح بحزم على المخالفين.
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