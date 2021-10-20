شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية في افتتاح «موسم الرياض» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات موسم الرياض 2021م، قبل قليل، بمسيرة استعراضية هي الأولى من نوعها على المستوى الترفيهي إقليميًّا، تضم أكثر من 1500 مؤدٍ بأزياء تنكرية، و2760 طائرة درون، إضافة إلى عروض مخصصة لرقصة السامري، في أجواء تعكس مدى الإقبال الكبير على موسم الرياض، والطلب المتزايد على فعالياته.

وترافق احتفالات موسم الرياض مجموعة من الفعاليات والعروض التي تشكل دورًا أساسيًّا في ترسيخ الصناعة الترفيهية في المملكة، ويُنتظر أن تنطلق ألعاب نارية ضخمة في سماء الرياض، من مواقع عدة في المدينة، فضلًا عن حفل الفنان العالمي "بيتبول"، الذي يشكل الحدث الأبرز في أول مساءات الموسم هذا العام.