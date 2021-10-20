الخطوط السعودية ضمن 6 شركات طيران عالمية تقدم خدمة "الطاهي الجوي" على رحلاتها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم " السعودية " على متن طائراتها هذه خدمة، ومن خلالها يستمتع الضيوف بألذ أطباق الطاهي الجوي حسب رغباتهم. مايو 2015 المرحلة التجريبية لخدمة الطاهي الجوي على الدرجة الأولى للوجهات محدودة. أغسطس 2018 تحديث الخدمة عبر برنامج (TOP5) بتطويرها في مستوى الخدمة وتوسيع نطاقها لتشمل الدرجتين الأولى والأعمال، وكذلك زيادة عدد الوجهات لتشمل كل الرحلات الدولية التي تزيد مدتها على أربع ساعات ونصف. المؤهلات المطلوبة للطاهي الجوي: • شهادة دبلوم في فنون الطهي كحد أدنى. • خبرة 5 سنوات على الأقل في فنادق حاصلة على تقييم 5 نجوم أو أحد المطاعم الفاين دايننق. • تجاوز مؤهلات واختبارات الملاحين الجويين. • تجاوز الفحص الطبي. عدد الطهاة في محطتي جدة والرياض 150 خبرات في





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