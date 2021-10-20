اخبار الخليج – رئيس مجلس الأمة الكويتي يزور مجلس النواب غدًا

محمد بن مسعود - الدمام - تجتمع معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب ظهر يوم غد الخميس بمعالي السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي في مقر المجلس بالقضيبية.

ورحبت السيدة فوزية بنت عبد الله زينل بزيارة نظيرها الكويتي، مؤكدة أن هذا اللقاء يترجم عمق العلاقات الأخوية والتاريخية والاجتماعية المتميزة، التي تربط مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقة قيادةً وحكومةً وشعبًا، وهي علاقات وثيقة متميزة عبر التاريخ، و نموذجا فريداً في ثنائية العمل المشترك والمصير الواحد بين البلدين، بفضل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وأخيه صاحب السمو الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، حفظه الله ورعاه.

من المقرر أن تسفر الزيارة جلسة مباحثات مشتركة بين الجانبين بهدف تعزيز التعاون الثنائي المشترك بين البلدين الشقيقين في الشأن التشريعي والبرلماني.