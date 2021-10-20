الذهب يلمع مع تراجع الدولار
ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء، حيث فاق ضعف الدولار الضغط الناجم عن ارتفاع عائدات السندات الأميركية والمخاوف المستمرة من رفع أسعار الفائدة قبل الوقت المتوقع.
وزاد الذهب في التعاملات الفورية 0.4% إلى 1775.21 دولار للأونصة. وارتفع المعدن الأصفر نحو 1.2% أمس الثلاثاء قبل أن يتخلى عن معظم تلك المكاسب مع ارتفاع عوائد سندات الخزانة. وارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1776.20 دولار، رويترز.
واقتربت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات اليوم من أعلى مستوياتها منذ 20 مايو أيار، مما رفع تكلفة حيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في التعاملات الفورية 0.8% إلى 23.84 دولار للأوقية.
وزاد البلاتين 0.4% إلى 1044.51 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 201.17 دولار.
كانت هذه تفاصيل خبر محافظات اليمن الان – الذهب يلمع مع تراجع الدولار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.