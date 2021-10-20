محمد بن مسعود - الدمام - المناطق – الرياض:
ضبطت القوات الخاصة للأمن البيئي 33 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة دون ترخيص في مدينة الرياض ومحافظة جدة.
وأوضح المتحدث الرسمي للقوات الخاصة للأمن البيئي الرائد رائد المالكي، أنه ضُبِطَ 41 آلية تستخدم في نقل الرمال وتجريف التربة، تعود ملكياتها لتسعة مواطنين، ويعمل عليها مقيمون من الجنسيات المصرية واليمنية والسودانية والباكستانية والهندية وجرى تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم من الجهات المختصة.
وحثّ الرائد المالكي الجميع على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم (911) بمنطقتي مكة المكرمة والرياض، و(999) و(996) في جميع مناطق المملكة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأمن البيئي يطيح بـ 33 مخالفًا لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة في الرياض وجدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.