الكشف عن تطمينات أمريكية لحماية مشروع تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا من تبعات "قيصر"

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن وزير الطاقة اللبناني وليد فياض، اليوم الأربعاء، تلقي تطمينات من الإدارة الأمريكية بحماية الشركاء بمشروع تزويد لبنان بالغاز المصري عبر سوريا من العقوبات المفروضة على دمشق في إطار “قانون قيصر”.

القاهرة – سبوتنيك. وذكرت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أنه “التقى وزير الطاقة والمياه الدكتور وليد فياض كبير مستشاري وزارة الخارجية الأمريكية لأمن الطاقة الوسيط الأمريكي الجديد في عملية التفاوض غير المباشر في شأن ترسيم الحدود البحرية الجنوبية أموس هوكشتاين، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثي شيا، على مأدبة غداء تمت دعوته إليها”.

وأضافت أن “البحث تناول الحلول لقطاع الطاقة، وخصوصا المبادرة المتعلقة باستجرار الغاز من مصر واستبداله في سوريا عبر تقنية سواب واستجرار الكهرباء من الأُردن عبر سوريا”.

ونوهت بأنه “أطلع هوكشتاين فياض على خبر جديد جيد بأن الإدارة الأمريكية قد أصدرت رسالة تطمين تؤمن حماية المشروع والأفرقاء المشاركين فيه من تداعيات عقوبات قانون قيصر”.

ويذكر أنه في أواخر عام 2019، وقع الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، “قانون قيصر” الذي يشمل عقوبات طالت جميع مجالات الاقتصاد السوري تقريباً، وذلك بسبب اتهام الولايات المتحدة للحكومة السورية بارتكاب “انتهاكات واسعة” خلال فترة الحرب منذ عام 2011.

ويستهدف “قانون قيصر”، بالإضافة إلى الحكومة السورية، جميع الأفراد والشركات الذين يقدمون التمويل أو المساعدة لسوريا كما يستهدف عددا من الصناعات السورية بما في ذلك تلك المتعلّقة بالبنية التحتية والصيانة العسكرية وإنتاج الطاقة، بزعم “ارتكاب ممارسات لا إنسانية”.

والشهر الماضي، اتفق وزراء الطاقة في مصر وسوريا والأردن ولبنان على تقديم خطة عمل وجدول زمني لتنفيذ نقل الغاز المصري والكهرباء الأردنية إلى لبنان عبر سوريا.

ونوه وزراء الطاقة بأن البنية التحية لنقل الكهرباء والغاز إلى لبنان شبه جاهزة وقد تحتاج إلى إصلاحات خفيفة.

ويعاني لبنان أزمات سياسية واقتصادية حادة، فيما وصف البنك الدولي الأزمة في لبنان بأنها الأسوأ على المستوى العالمي، منذ قرن ونصف قرن.