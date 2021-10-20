القصيم.. فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية ترصد عددًا من المخالفات

نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الحالي (1689) زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.
وأسفرت الزيارات عن ضبط (229) مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى (83) مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، فيما وجهت الوزارة (70) إنذارًا للمنشآت المخالفة، وتلقت (26 ) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل.
وشدد فرع الوزارة على أصحاب المنشآت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة ولوائح الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة القصيم.
داعيًا الجميع إلى التعاون مع الفرع والإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).
20 أكتوبر 2021 – 14 ربيع الأول 1443 09:47 PM
نفذت 1689 زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص بمدن ومحافظات المنطقةالقصيم.. فرق التفتيش بفرع وزارة الموارد البشرية ترصد عددًا من المخالفات
نفذت فرق التفتيش الميداني التابعة لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمنطقة القصيم خلال الفترة من 11 إلى 17 أكتوبر الحالي (1689) زيارة ميدانية على منشآت القطاع الخاص في مدن ومحافظات المنطقة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة وتشريعات الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين.
وأسفرت الزيارات عن ضبط (229) مخالفة لأنظمة العمل، إضافة إلى (83) مخالفة للإجراءات الاحترازية من منشآت القطاع الخاص، فيما وجهت الوزارة (70) إنذارًا للمنشآت المخالفة، وتلقت (26 ) بلاغًا واردًا عبر مختلف وسائل التواصل.
وشدد فرع الوزارة على أصحاب المنشآت ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية في مقرات العمل للحد من انتشار فيروس كورونا، والالتزام بأنظمة ولوائح الوزارة المنظمة لسوق العمل، وتنفيذ قرارات التوطين، مشيرًا إلى أن الزيارات الميدانية المفاجئة مستمرة في مختلف المدن والمحافظات التابعة لمنطقة القصيم.
داعيًا الجميع إلى التعاون مع الفرع والإبلاغ عن أي مخالفة عبر تطبيق (معًا للرصد) المتاح عبر أجهزة الهواتف الذكية، أو من خلال الاتصال بالرقم الموحد (19911).
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